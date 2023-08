IMAGO / U. J. Alexander

Der Apfel bleibt die hierzulande am häufigsten angebaute Obstart.

In Deutschland bauen immer weniger Landwirte Obst an. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Union hervor. Darin äußert sich das Bundesagrarministerium auch zu den am meisten angebauten Obstarten.

Die Zahl der Obstbauern in Deutschland ist binnen zehn Jahren geschrumpft. Im vergangenen Jahr bauten rund 9700 Betriebe Marktobst an – nac