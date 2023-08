Migros

Um Fleisch aus Zellkulturen herzustellen, entnimmt Aleph Farms einer lebenden Kuh Zellen, die dann außerhalb des Tierkörpers vermehrt werden.

Das israelische Startup Aleph Farms reicht in einem weiteren Land einen Zulassungsantrag für sein kultiviertes Fleisch ein. Stimmt die Lebensmittelbehörde in Großbritannien zu, könnte es dort in wenigen Jahren Rindfleisch aus dem Bioreaktor geben.

In der Schweiz ist der Zulassungsantrag bereits eingereicht, jetzt will das israelische Startup Aleph Farms einen weiteren Markt erschließen. Au