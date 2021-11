„Jeder überlegt jetzt, wie er seine Klimaschäden am günstigsten kompensieren kann. Dabei muss viel früher angesetzt werden: beim Vermeiden“ Michael Durach, Geschäftsführer Develey

Neuanfänge und Richtungswechsel

Dabei sind die USA das Ursprungsland eines seiner liebsten Geschäftspartner. Wenn Durach von der schon 50 Jahre währenden Lieferbeziehung mit dem Fast-Food-Riesen McDonald‘s erzählt, gerät er schnell ins Schwärmen. Der Burger-Bräter lege Wert auf Qualität, sagt er, zahle faire Preise. Angefangen hat alles Anfang der 70er Jahre. Als die ersten Schnellrestaurants in Deutschland eröffnen wollten, habe sich gezeigt: Der US-Senf enthielt Inhaltsstoffe, die mit deutschen Vorschriften unvereinbar waren. Develey erhielt den Auftrag, den Burger-Senf "nachzubauen". Den Verantwortlichen hat es offenbar geschmeckt, und Develey liefert der Kette mittlerweile Senf für Schnellrestaurants in rund 40 Ländern, dazu kommen Ketchup, Salat- und Burgersaucen.Die US-Kette wird in der deutschen Öffentlichkeit durchaus kritisch betrachtet. Darin sieht Durach jedoch keinen Konflikt zu Develeys Engagement für die Umwelt. "McDonald‘s ist weiter als viele denken", sagt Durach. "Die meinen es ernst." Das tun die Unterhachinger auch. Und sie können – in Zeiten, wo Nachhaltigkeitsbekundungen ins Standard-Repertoire jeder Unternehmens-PR gehören – auch konkret nachweisen, was sie für den Klimaschutz tun.Das fängt im Kleinen an: Für Besucher und Mitarbeiter gibt es Leitungswasser, auf Wunsch aufgesprudelt. Die Idee hatten die Auszubildenden, um Verpackung und Transportwege zu sparen. Weiter geht es mit Solaranlagen auf dem Dach in Unterhaching und einem eigenen Blockheizkraftwerk für die Produktion in Polen. Develey hat seinen CO2-Ausstoß an den deutschen Standorten innerhalb der vergangenen zehn Jahre nach eigenen Angaben halbiert. 2020 hat das Unternehmen für seine Anstrengungen den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten.Rund 15 Millionen Euro hat das Unternehmen für seine Umweltbilanz bisher ausgegeben. Und Durach spricht aus, was andernorts gerne verschwiegen wird: "Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif." Er sei als Familienunternehmer froh, "kein Sklave des Kapitalmarkts" zu sein und könne sich daher auch für den Verzicht auf Rendite entscheiden. Develey erhalte "keinen Cent mehr vom Handel oder dem Verbraucher" dafür, dass der Senf nun klimaneutral produziert werde. Durach geht es um mehr. "Enkelfähig" soll Develey bleiben und natürlich auch die Welt, in der das Unternehmen wirtschaftet. "Schon vor Greta Thunberg" habe das Unternehmen daher mit dem Umbau auf eine nachhaltigere Produktion begonnen. Dass jetzt viele auf den fahrenden Zug aufspringen wollen, nicht immer mit lauteren Methoden, macht Durach wütend. "Jeder überlegt jetzt, wie er seine Klimaschäden am günstigsten kompensieren kann", sagt er. Dabei müsse viel früher angesetzt werden: beim Vermeiden.Auch wenn Develey schon seit Jahren an seiner Klimabilanz arbeitet – im öffentlichen Fokus beim Thema Nachhaltigkeit steht eher die junge Konkurrenz. Zahlreiche Startups sorgen für Wettbewerb im Markt der klassischen Senf-, Soßen- und Feinkosthersteller. Durach hat die Angreifer im Blick, ziemlich genau sogar. Am Berliner Vegan-Spezialisten Veganz sind nach dessen Angaben die Develey Holding und Michael Durach persönlich seit diesem Jahr mit jeweils 3,5 und 3,3 Prozent beteiligt, der Unternehmer sitzt seit Juli im Aufsichtsrat. Bei The Nu Company, nach eigenen Angaben Hersteller des ersten klimapositiven Schokoriegels, ist Durach ebenfalls investiert.Wenn sich aus so einer Beteiligung Chancen ergeben, nutzt Develey diese. Die schicken mattschwarzen Flaschen mit der "bayerischen Barbecue-Sauce" Bbque beispielsweise stammen nicht etwa aus der Entwicklungsabteilung in Unterhaching. 2015 hatten zwei Münchener Jungunternehmer mit ihrem Startup Macandoo die Sauce entwickelt. Als sie drei Jahre später Insolvenz anmelden mussten, übernahm Minderheitseigentümer Develey das Geschäft. Jetzt stehen die Premium-Flaschen neben Bautz'ner und Löwensenf in den Schaukästen der Zentrale.Dass die im Laden knapp vier Euro teure Edel-Sauce auf den ersten Blick kaum zum 39-Cent-Becher Bautz'ner Senf passt, ist Teil des Konzepts: "Wir müssen uns der Nachfrage anpassen", sagt Durach. Etwa in seiner Fabrik für Speiseessig in der Türkei. "Während der Pandemie haben wir zum Teil von Speiseessig auf Essigreiniger umgestellt, weil das gerade gebraucht wurde", sagt Durach. In Deutschland hat der konzerneigene Vertrieb nicht nur die klassischen Produkte im Gepäck, sondern auch internationale Spezialitäten: Develey ist Partner für Kikkoman-Sojasauce und die US-Chilisauce Tabasco.Beispiele für Neuanfänge und Richtungswechsel finden sich immer wieder in der Unternehmensgeschichte. So besteht das Stammgeschäft der Eigentümerfamilie Durach eigentlich aus Gurken- und Sauerkrautkonserven. Erst in den 1970er Jahren übernahmen die Durachs Develey und stiegen damit in die Senfproduktion ein. Gründer Johann Conrad Develey startete schon 1845 mit seiner Senfmanufaktur im Zentrum Münchens und stieg 1874 zum königlich bayerischen Hoflieferanten auf. Ihn erklärt das Unternehmen zum Erfinder des süßen Senfs. Dass damit heute meist Konkurrent Händlmaier in Verbindung gebracht wird, nimmt Durach mittlerweile gelassen, wie er sagt: "Der Name klingt nun einmal viel bayrischer als Develey."Den eingelegten Gurken, der Paprika, dem Sauerkraut und den Silberzwiebeln sind die Durachs auch als Senfhersteller treu geblieben. Das Sauergemüse wird heute unter der Marke Specht im Großkundengeschäft und im Handel von Develey angeboten. Es ist schließlich Familientradition, auch in der vierten Generation. Michael Durach ist das öffentliche Gesicht Develeys, hinter den Kulissen arbeitet sein Bruder Stefan mit daran, den Senfhersteller zukunftsfähig zu halten.Die brüderlich geteilte Geschäftsführung sei zwar in vielen Punkten einfacher, sagt Michael Durach, "weil wir ein gemeinsames Ziel haben". Gleichzeitig wiege die Verantwortung auch schwerer, die ein Familienunternehmer trage: "Bei manchen Entscheidungen sind wir vielleicht etwas vorsichtiger", sagt er. "Vielleicht hätten wir schneller wachsen können, aber das Risiko darf nie so hoch sein, dass das Unternehmen in Gefahr gerät."Schließlich gilt: Wer neue Wege geht, verirrt sich auch schon mal. Dass ein Produkt bei den Kunden scheitert, passiere auch bei Develey "öfter als man denkt", sagt Durach. Einiges ist schnell wieder vom Markt verschwunden. Die Nudelsauce in kleinen Portionsbeuteln oder in Tuben zum Beispiel – "ein totaler Flop", räumt er ein.Lange halten sich unternehmerische Zweifel bei Durach allerdings nicht, sie werden kurzerhand zur Chance: "Vielleicht waren wir auch einfach zu früh damit auf dem Markt und es würde zu einem späteren Zeitpunkt funktionieren."