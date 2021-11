„Die Rolle des Markenbotschafters wird es nach mir wohl nicht mehr geben“ Lambertz-Inhaber Prof. Hermann Bühlbecker

Im Tennis spielte er gegen 14-Jährige, als er acht war. Als Unternehmer hatte er zum Beispiel Südzucker als Gegner. Der Konzern übernahm im Jahr 1991 den Süßwarenhersteller Kinkartz – zu einem Vielfachen des Preises, den Bühlbecker bieten konnte. Es dauerte acht Jahre, bis Kinkartz doch noch zu Lambertz kam. Südzucker verkaufte das Unternehmen im Paket mit dem Lebkuchenhersteller Haeberlein-Metzger zu einem Preis, "der uns nicht umbrachte", wie Bühlbecker sagt. Es hatte sich offenbar gelohnt, zu warten. Zuvor schon hatte Lambertz den Lebkuchenanbieter Weiss übernommen. Später kaufte das Unternehmen unter anderem den Stollen-Marktführer Dr. Quendt.Aller Mut ist nichts ohne Glück. Das hatte Bühlbecker irgendwann in den 1980er Jahren, als der damalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher ihn bat, ein Gastgeschenk zu überreichen: Bühlbecker traf mit einem aus Lebkuchen gebackenen Schloss Windsor in den Händen auf Prinz Charles – und fühlte sich in prominenter Gegenwart offenkundig wohl. "So entstand die Idee vom Unternehmer als Botschafter", sagt er. Die Rolle liegt ihm zweifellos. Berührungsängste sind Bühlbecker fremd – ganz im Gegenteil: Der Unternehmer kommt überall ins Gespräch, zum Beispiel als Stammgast auf den Veranstaltungen der Clinton Global Initiative. Bühlbecker sagt: "Ich wäre gerne Diplomat geworden." Der Konjunktiv ist eigentlich überflüssig: Bühlbecker ist Honorarkonsul der Elfenbeinküste – genauso wie Honorarprofessor der International School of Management in Dortmund.Bühlbecker knüpft Kontakte in das Showgeschäft, die Politik und die Wissenschaft. "Networking ist wichtig", sagt er. Und so erfand der Unternehmer im Jahr 1999 die Lambertz Monday Night, jene Promi-Partynacht während der Süßwarenmesse ISM in Köln. Auslöser war damals: der Goldene Zuckerhut. Lambertz hatte die Auszeichnung wenige Monate zuvor als herausragendes Unternehmen erhalten. "Mit der Party wollten wir uns dafür bedanken", sagt Bühlbecker. Der vergoldete Zuckerhut steht hinter ihm im Konferenzraum mit Putin auf der einen und Printen auf der anderen Seite.In diesem Jahr zeichnet die Lebensmittel Zeitung Hermann Bühlbecker als Persönlichkeit mit dem Goldenen Zuckerhut aus. Der Lambertz-Alleininhaber ist nach Überzeugung der Jury herausragend in der Branche. Das belegt Bühlbeckers Leistung als Unternehmer: Lambertz hat nach eigenen Angaben im vergangenen Geschäftsjahr 656 Millionen Euro umgesetzt – 3 Prozent mehr als im Vorjahr und rund 80 Mal so viel wie im Jahr 1978, als Bühlbecker die Führung des Süßwarenherstellers übernahm. Das Unternehmen mit rund 4000 Beschäftigten produziert in fünf Werken in Deutschland und zwei Fabriken in Polen. Lambertz erwirtschaftete im vergangenen Geschäftsjahr 23 Prozent der Erlöse mit Kunden im Ausland. Für Fachgeschäfte produziert das 333 Jahre alte Unternehmen rechnerisch nur noch einen Tag des Jahres, wie Bühlbecker sagt.Dem Unternehmer allerdings ist nicht nur an seinem eigenen Betrieb gelegen: Ihm geht es um Veränderung darüber hinaus. Bühlbecker engagiert sich etwa für Afrika und gegen Aids. Er ist zudem so etwas wie ein Gesicht der Branche – etwa als Gast im amerikanischen Original des Einkaufssenders QVC oder als verlässlicher Aussteller auf den wichtigsten Messen: Am Morgen nach seiner Party während der Süßwarenmesse ISM steht er stets um 9 Uhr am eigenen Messestand."Ich hatte die Bereitschaft, das Unternehmen zu meinem Leben zu machen", sagt Bühlbecker. Lambertz ist ohne ihn deshalb schwer vorstellbar. Der 71-Jährige selbst sagt: "Die Rolle des Markenbotschafters wird es nach mir wohl nicht mehr geben." Lambertz werde aber auch ohne diese funktionieren – "stattdessen vielleicht mit Fernsehwerbung". Bühlbecker hat die Nachfolge mit einem Beirat vorbereitet, dem außer ihm etwa seine Ehefrau angehört. Für eine Rolle bei Lambertz kommt auch Bühlbeckers 25-jährige Tochter infrage. Sie hat internationales Management studiert und lebt in Paris. Bühlbeckers Unternehmerkarriere dank Dominosteinen und Diplomatentalent aber dürfte einmalig bleiben.