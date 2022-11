Profitabel in schwierigen Zeiten

Es folgten gute Jahrzehnte für Zentis. Johnen führte und führt das Unternehmen mit klaren Worten, mit Ehrlichkeit, mit einigem Selbstbewusstsein, mit Verstand von der Sache sowieso. Er sagt: "Verantwortung hat mir nie etwas ausgemacht." Er sagt auch: "Was Du nicht willst, das man Dir tut, das füge keinem anderen zu." Johnen hat Prinzipien. Auch solche wie: "Erst kommen die Kunden, dann die Mitarbeiter, dann die Gesellschafter."Überhaupt, die Kunden. Johnen sagt: "Ich sehe den Kunden als Herausforderung." Man kann sich vorstellen, dass er keine Diskussion scheut, dass der Mann mit Hauptwohnsitz in Köln die rheinische Redelust in mancher Verhandlung ausspielt. Er sei lieber beim Kunden als sechs Tage in der Woche nur im Büro, sagt Johnen noch. Und: Noch nie sei einer "Friktion" mit einem Kunden eine Geschäftsbeziehung zum Opfer gefallen.Andere mögen zuweilen mit Krawall agieren – Zentis blieb immer ein wenig konservativ im besten Sinne, zugleich aber in Bewegung. Johnen führte das Unternehmen zügig nach Polen und Ungarn. Später kamen Produktionsstätten in den USA hinzu. Das Produktportfolio wuchs, was das Unternehmen widerstandsfähiger machte. Manchmal wäre es Johnen lieber gewesen, wenn die Dinge etwas schneller gegangen wären. Das ist zu spüren, wenn er sagt: "Es hätte die eine oder andere Übernahmemöglichkeit gegeben." Er hat es zuweilen eiliger als andere. Das ist auch auf der Autobahn so, wo Johnen seine Liebe fürs Fahren auslebt: Es ist nicht beim Mercedes 190 geblieben. Heute fährt Johnen schon mal sportlichere Modelle.Trotzdem, der 61-Jährige und die beiden weiteren Geschäftsführer Hamed Hesami und Norbert Weichele führen Zentis grundsolide. Das zeigen die Zahlen: Die Bilanz des Konzerns bestand zum Ende des Jahres 2020 zu zwei Dritteln aus Eigenkapital. Das Unternehmen setzte 2021 rund 625 Millionen Euro um. Im Jahr zuvor waren die Erlöse um rund 60 Millionen Euro geschrumpft, etwa weil Zentis den Nuss-Nougat-Spezialisten Peeters an die Krüger-Gruppe verkauft hatte. Damals gab das Unternehmen zudem seinen Standort in Kalifornien auf, weil der dortige Hauptkunde neue Pläne hatte. So etwas kann passieren. Das ist der Nachteil des Industriegeschäfts, das den Hersteller ein Stück abhängig macht von den Entscheidungen weniger großer Abnehmer. Die Vorteile aber überwiegen zweifellos: Das Geschäft mit Vorprodukten vor allem Fruchtzubereitungen für die Milchindustrie, trägt rund 70 Prozent zum Umsatz von Zentis bei.In der Kombination mit Nusspli, Aprikosen-Marmelade, Marzipan-Brot und einigem mehr ist das Geschäft seit Jahren sogar in schwierigen Zeiten profitabel. Zentis hat unter der Führung von Johnen bislang in keinem einzigen Jahr einen Verlust verbucht. Zur Ehrlichkeit des Chefs gehört, dass er zugibt: In diesem Jahr könnte es zum ersten Mal anders sein. Der Ukraine-Krieg hat die Kosten derart steigen lassen, dass in der ganzen Branche alte Kalkulationen nutzlos sind. Bei Zentis ist es nicht anders. Johnen hat am Stammwerk in Aachen in die Anlagen investiert, damit sich diese notfalls mit Öl anstelle von Gas befeuern lassen. Die Kosten seien "in einer Bandbreite von 25 bis 40 Prozent" gestiegen, sagt er. Die Lage seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sei "eindeutig" die größte Herausforderung seines Berufslebens.Johnen ist es so sehr wie wenigen anderen zuzutrauen, die Schwierigkeiten zu überwinden: Händler und Industriekunden von Preiserhöhungen zu überzeugen, das Unternehmen mit guten Ideen durch die womöglich schwerste Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg zu steuern. Zumal der Manager hat, was in einem Ausnahmezustand unerlässlich ist: Zuversicht. Er überzeugt und begeistert. Johnen sagt: "Das Menschliche ist entscheidend." Auch weil er das Menschliche vorbildhaft beherrscht, zeichnet die Lebensmittel Zeitung Karl-Heinz Johnen in diesem Jahr als herausragende Persönlichkeit der Konsumgüterbranche mit dem Goldenen Zuckerhut aus.Den Zentis-Chef wird das nicht ablenken von den großen Aufgaben dieser Zeit. Die Weltlage allerdings macht große Sprünge erst einmal unwahrscheinlich. Mit Expansionsplänen nach Asien zum Beispiel trägt sich Johnen einstweilen nicht mehr. Von Zentis-Fabriken etwa in China oder Vietnam war vor einiger Zeit schon mal die Rede. Der Ukraine-Krieg hat auch einem Plan ein Ende gesetzt, der noch weiter fortgeschritten war: Wenige Tage vor der Invasion hatten sie bei Zentis noch Partner gesucht, um eine Produktion in Russland aufzubauen. Ein Grundstück war dort schon gekauft. Johnen sagt: "Manchmal ist es gut, wenn man zu spät kommt."Beim Ruhestand ist das anders: Johnen hat längst Pläne für die Rente. Er bleibe in zwei Beiräten, wolle "in dem einen oder anderen Bereich" als Berater tätig sein, sagt der 61-Jährige. Außerdem will er gemeinsam mit seiner Ehefrau das Haus auf der Insel Mauritius genießen, die Autoliebe ausleben, sportliche Wagen fahren. Möglich ist auch, dass von Johnen noch einmal in anderem Zusammenhang zu hören sein wird. Er schließe nicht aus, "in die Politik zu gehen", sagt der Zentis-Chef. Bei seiner Durchsetzungsstärke, dem Redetalent und der Kontaktfreude liegt der Gedanke nicht fern.Auf jeden Fall wird sich das Leben von Karl-Heinz Johnen irgendwann nicht mehr um die Firma drehen. Der Gedanke daran ist für ihn erkennbar gewöhnungsbedürftig. Er sagt: "Was muss, das muss." Und: "Das wird ein Einschnitt sein." Ein solcher wird es auch für das Unternehmen. Denn einen weiteren Johnen wird es in der Geschäftsführung von Zentis nicht geben.