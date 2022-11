„Wir stellen uns regelmäßig selbst massiv infrage“ Ralph Beranek, Geschäftsführer

Komplexe Beschaffung

Führender Markenartikler

Wachstumsgeschäft Vending

Hier wird klar: Wenn ein Familienunternehmen über Jahrhunderte funktionieren soll, dann steht die Firma im Mittelpunkt, nicht die Person. Keller teilt sich den Führungsposten mit Ralph Beranek – eine außergewöhnlich beständige Arbeitsbeziehung. Seit rund 20 Jahren steuern die zwei Männer Seeberger gemeinsam. "Früher haben wir neben der Arbeit zusammen Ausdauersport betrieben – Rennrad, Triathlon, Bergsteigen da hat man Zeit zu reden und lernt sich kennen", sagt Keller.Die Aufgaben sind zudem klar verteilt: Keller verantwortet den Standort Ulm, Personal und die Produktion. Beranek reist für Seeberger um die Welt und kümmert sich um Einkauf, Marketing und Vertrieb. Alltagstrott kommt trotzdem nicht auf: "Wir stellen uns regelmäßig selbst massiv infrage", sagt Beranek. Gerade angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen sei ein "weiter so" keine Option. "Wir suchen zum einen nach Möglichkeiten zur Kostenersparnis, gleichzeitig investieren wir auch, zum Beispiel in Photovoltaik", sagt Keller. Das Motto laute: Jeder Euro zählt.Ein Familienunternehmen in sechster Generation durch eine Wirtschaftskrise zu führen, kann schließlich beides bedeuten: immensen Druck, das Lebenswerk der Vorfahren nicht zu gefährden oder die beruhigende Gewissheit, dass auch schon zuvor schwierige Phasen gemeistert werden konnten. Clemens Keller hat sich für Gelassenheit entschieden. "Uns wird die Krise nicht umwerfen, die nächste Wachstumsphase kommt", sagt Keller. "Wenn Gewinne in das Unternehmen reinvestiert werden, dann bleibt auch für schwierige Zeiten genug Substanz." Seeberger vertraut auf sein Produkt. "Gesunde Ernährung ist ein Megatrend, da sind wir sicher, dass wir immer unseren Platz haben werden", sagt Beranek.Beide Geschäftsführer eint der Blick fürs Detail. In dem eher für blumige Management-Visionen bekannten Business-Netzwerk Linkedin berichtet Beranek aus einer ganz anderen Sphäre: der Realität. Es geht um Cashewnüsse, einfach nur Cashewnüsse. Der Manager schreibt auf, wie er in Afrika nach einem Betrieb sucht, der die Ware nach den Qualitätsstandards von Seeberger verarbeiten kann, damit die Nüsse dafür nicht erst nach Vietnam oder Indien verschifft werden müssen. Die Länder, die in der Industrie als Ursprung bezeichnet werden, haben für das Unternehmen eine besondere Bedeutung. Nüsse, Aprikosen, Rosinen, Mangos, Kokos und Cranberries – so gut wie keine Zutat kommt aus Deutschland. Die Herausforderung, Naturprodukte weltweit zu gleichbleibender Qualität einzukaufen, war schon immer groß. Der Klimawandel macht sie riesig."Wir beziehen Ware aus über 60 Ländern, da können wir nicht überall etwas bewirken", sagt Beranek. "Aber in manchen Ländern können und wollen wir eine wichtige Rolle spielen, wenn es um Nachhaltigkeit und Entwicklung geht." Einen passenden Verarbeiter für Cashewnüsse in Afrika hat er inzwischen gefunden.Die langfristige Geschäftsbeziehung zu den Bauern ist für Seeberger nicht nur eine ethische Frage, sie ist Grundlage der Beschaffung. "Es dauert oft fünf bis sechs Jahre ab der Pflanzung bis ein Landwirt voll liefern kann", sagt Beranek. Jede Zutat hat ihre eigenen Tücken. So gebe es hunderte Sorten von Mangos, aber nur drei davon eigneten sich für Seebergers Produkte. "Die Mangos müssen auf besondere Art geschält, gelagert und getrocknet werden", erklärt Beranek. "Schon eine beim Lkw-Transport der frischen Mango entstandene Druckstelle kann dazu führen, dass die getrocknete Frucht eine braune Stelle bekommt und von uns nicht mehr verwendet werden kann." Sind die Stücke zu trocken, schmeckten sie nicht so gut. "Sind sie zu feucht, kleben sie zusammen und können von unseren Maschinen nicht in die Beutel abgefüllt werden."Ob es in der Natur der Ware oder in der des Familienunternehmens liegt – Entscheidungen seien bei Seeberger immer langfristig ausgerichtet, sagt Keller. Es ist das Prinzip Eichhörnchen – vorsorgen und Risiken verteilen. Schon Kellers Onkel, Julius Rohm junior, der den Ausbau des Unternehmens maßgeblich geprägt hat, traf Entscheidungen mit deutlichem Fokus auf die Zukunft. Der Neubau am Stadtrand von Ulm in den 80er Jahren fiel deutlich größer aus als zunächst benötigt. Doch das schnelle Wachstum füllte die Hallen bald.Auch heute sorgt Seeberger vor, bei Verbrauchern würde man es hamstern nennen. Trotz Krise ist für ausreichend Zutaten, Verpackungen und Energie gesorgt. "Unsere Lager sind voll, auch wenn das eine hohe Kapitalbindung bedeutet", sagt Keller. Die Bestellungen für 2023 laufen, das Unternehmen trage das Mengenrisiko. Pauschale Kritik des Handels an mangelnder Lieferfähigkeit der Hersteller lässt Seeberger nicht auf sich sitzen. "Das trifft auf uns so nicht zu", sagt Keller.Schließlich kommt der Handel ohnehin kaum an den Ulmern vorbei. Laut Iri-Marktforschungsdaten lag Seeberger mit einem Marktanteil von 20,4 Prozent in den Kategorien Trockenfrüchte und Fruchtchips, Edelnusskerne und Mischungen deutlich an der Spitze der Markenhersteller. Die Zahlen beziehen sich auf den Einzelhandel mit Drogeriemärkten, aber ohne Discount. Der nächste Wettbewerber schafft es auf gerade einmal 4,1 Prozent.Mehr als die Hälfte aller Nüsse und Trockenfrüchte werden laut Marktforschung als Handelsmarken-Produkt verkauft. Der Appetit auf günstige Knabberware ist groß und wächst in der Krise. Die Schwarz-Gruppe mit den Töchtern Lidl und Kaufland hat im September angekündigt, ihr bestehendes Nuss-Werk in Übach-Palenberg um einen Neubau in Rheine zu ergänzen. Konkurrenz? Zumindest nicht direkt, sagt Beranek. Seeberger sei nicht ersetzbar, die Ulmer verkauften schließlich nicht nur das Produkt in hoher Qualität, sondern auch "ein Lebensgefühl für Natur und Nachhaltigkeit". Investitionen in die Marke zahlten sich langfristig aus. "Das merkt auch der Handel."Seeberger hat gezögert, auf seine Packungen das grüne Vegan-Label zu drucken, es handelt sich schließlich um eine Selbstverständlichkeit. "Aber wir müssen solche Aussagen und unsere Bestrebungen für mehr Nachhaltigkeit stärker mit der Marke verknüpfen", sagt Beranek. Auch das Sortiment wird – mit Vorsicht – regelmäßig überarbeitet. An der Spitzenposition des Bestsellers Studentenfutter ändert sich laut Seeberger seit Jahren wenig. Aber die Erkenntnis, dass abends auf dem Sofa gesund und zuckerarm nicht unbedingt das Hauptkriterium für Knabberware ist, hat auch bei Seeberger zu neuen Angeboten geführt: Nüsse in Schokolade, gebrannte Mandeln, karamellisierte und gesalzene Snacks.Auch bei Seeberger schmeckt den Kunden jedoch nicht immer das, was die Marktforscher vorhersagen. "Wir haben fünf Jahre mit einem Partner versucht, uns mit Müsli und Porridge am Markt zu etablieren, vor einem Jahr haben wir das aufgegeben", zieht Beranek Bilanz. Und auch an den angeblichen Trend zu Gemüsechips glaubt man in Ulm nicht mehr mehr: "Selbst was auf den ersten Blick passt, muss nicht unbedingt funktionieren."Auch deshalb setzt Seeberger seit jeher auf unterschiedliche Standbeine. Heute ist es das Kaffee- und Automatengeschäft, das den Ulmern zumindest eine gewisse Unabhängigkeit vom Einzelhandel bietet. Sie beliefern Gastronomie und Großverbraucher – eine Sparte, in der sich mit Kaffee in aller Regel deutlich höhere Spannen als im Einzelhandel erzielen lassen. Dazu hat Seeberger ein Vending-Geschäft aufgebaut, das deutlich über die herkömmliche Kaffeemaschine in der Betriebskantine hinausreicht. Das Unternehmen bietet hochkomplexe technische Lösungen an, etwa für Bezahlsysteme in der Mitarbeiterverpflegung. Trotz Corona-Lockdowns stand die Seeberger-Sparte "Professional" zuletzt nach Unternehmensangaben für 20 bis 25 Prozent des Umsatzes. Der Anteil soll langfristig deutlich wachsen.Es sind jedoch eher stetige Veränderungen als große Sprünge, die Seebergers Strategie ausmachen. Seinen Umsatz beziffert das Unternehmen kontinuierlich mit "um die 300 Millionen Euro". Wachsen will man bewusst langsam, es soll sich rechnen. Jeder Euro zählt – das gilt sogar für den Glastunnel auf dem Betriebsgelände. Darunter verläuft eine öffentliche Straße. Diese bei der Erweiterung des Firmenkomplexes umzulegen, wäre deutlich teurer gewesen als der Bau der Strecke für die fahrerlosen Transporter in luftiger Höhe. Manchmal gehen eine schicke Idee und schwäbische Sparsamkeit Hand in Hand. Zur Freude von Seeberger.