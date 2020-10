Standortsuche Nestlé plant Umzug der Deutschland-Zentrale

Seit 1970 ist die Deutschland-Zentrale des Schweizer Lebensmittelkonzerns Nestlé in Frankfurt Niederrad angesiedelt. Nun sucht der Global Player einen neuen Standort in der Mainmetropole für die rund 1.000 Mitarbeiter. Der Umzug soll in den nächsten zwei bis drei Jahren erfolgen.

"Das Bürogebäude entspricht in vielerlei Hinsicht nicht mehr unseren Anforderungen an ein mod