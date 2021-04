Online-Check Das sind die sichtbarsten deutschen Biermarken in Social Media

Das sind die sichtbarsten deutschen Biermarken in Social Media

In der aktuellen Krise ist es für Biermarken besonders wichtig, im Gespräch zu bleiben. Wie gut es um die Social-Media-Präsenz der bekanntesten deutschen Brands aus diesem Segment bestellt ist, hat jetzt die Online-Marketing-Agentur web-netz ermittelt.

Dass am vergangenen Freitag in Deutschland der "Tag des Bieres" gefeiert wurde, dürfte dank Lockdown und der in mehreren Bundesl