Beiersdorf

Die künftige Personalchefin von Beiersdorf

Der Aufsichtsrat der Hamburger Beiersdorf AG hat die künftige Personalchefin in den Vorstand berufen. Die Managerin ist in dem Konzern keine Unbekannte. Sie war bereits von Anfang 2015 bis März 2021 in leitender HR-Funktion bei Beiersdorf tätig.

Der Aufsichtsrat der Hamburger Beiersdorf AG hat die künftige Personalchefin in den Vorstand berufen. Die Managerin ist in dem Konzern keine Unb