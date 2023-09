Brown-Forman Deutschland

Maria Navas wechselt von Tschechien nach Deutschland.

Anhören

Merken



Brown-Forman Deutschland Spirituosenhersteller ernennt neue Deutschlandchefin : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Sechs Jahre nach seinem Antritt macht Yiannis Pafilis den Posten als General Manager von Brown-Forman Deutschland frei und geht für das Unternehmen nach Amsterdam. Seine Nachfolgerin leitete bislang das Tschechien-Geschäft des Spirituosenherstellers.

Mit Wirkung zum 1. September hat Maria Navas die Rolle der Vice President, General Manager bei Brown-Forman Deutschland übernommen. Sie ist seit 2017 im Unternehmen und war zuletzt Landeschefin in Tschechien. Zuvor hatte sie das Marketing der spanischen Landesorganisation des Spirituosenunternehmens geleitet. Zu dem Jack-Daniel's-Hersteller war sie von Bacardi gewechselt.



Navas beerbt als Deutschlandchefin Yiannis Pafilis. Der werde "nach Amsterdam umziehen und zusätzliche geografische Führungsaufgaben übernehmen sowie weiterhin die kaufmännische Funktion in Europa leiten", teilt Bown-Forman mit. Navas wird in ihrer neuen Funktion an ihn berichten.



"Maria ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit, und ich könnte mir niemanden vorstellen, der besser zu unserer Brown-Forman-Kultur passt", so Pafilis. "Ich bin überzeugt, dass sie zusammen mit unserem großartigen Team den Wachstumskurs fortsetzen und neue Höhen in einem unserer wichtigsten internationalen Märkte erreichen wird." (ire)