Fritz Kulturgüter GmbH

Gründer Mirco Wolf Wiegert (l.) und Florian Weins führen Fritz-Kola ab kommendem Februar gemeinsam.

Bei Fritz-Kola gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung. Für Winfried Rübesam, der in die Selbstständigkeit wechselt, kommt ein neuer Manager in die oberste Führungsriege des Hamburger Unternehmens. Er ist derzeit Geschäftsführer einer Brauerei.

Bei Fritz-Kola gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung. Für Winfried Rübesam, der in die Selbstständigkeit wechselt, k