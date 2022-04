Just Spices

Daniel Zelaquett soll sich bei Just Spices um die Finanzen kümmern.

Just Spices erweitert die Geschäftsführung um einen erfahrenen Manager, der ab sofort für die Finanzen des Gewürzherstellers zuständig ist. Der neue Finanzchef war bisher für den US-Konzern Kraft Heinz tätig, der im Januar die Mehrheit an Just Spices übernommen hatte.

