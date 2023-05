Nestlé

Stephanie Pullings Hart übernimmt im kommenden Jahr die operative Verantwortung für alle Produktionsstandorte von Nestlé weltweit.

Der langjährige Leiter der Nestlé-Fabriken in aller Welt steht vor dem Ruhestand. Nun hat der Schweizer Konzern seine Nachfolgerin benannt. Die Managerin wird in ihrer neuen Funktion eine Schlüsselrolle in Nestlés Klimastrategie spielen.

Magdi Batato, Executive Vice President und Head of Operations bei Nestlé, wird Anfang 2024 nach über 30 Jahren in Diensten des Schweizer N