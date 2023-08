Nestlé/Montage LZ

Carmen Borsche und Hubert Wieser übernehmen neue Aufgaben im Nestlé-Konzern.

Nestlé Purina besetzt Deutschlandspitze neu

Nestlé ernennt eine neue Verantwortliche für das Deutschland-Geschäft der Tiernahrungssparte. Ihr Vorgänger übernimmt eine andere Aufgabe bei dem Schweizer Lebensmittelkonzern.

Nestlé besetzt die Spitze der Tiernahrungssparte in Deutschland, Österreich und der Schweiz neu. Zum 1. Oktober übernimmt Carmen Borsche (53) die Leitung des Purina Petcare-Geschäftes in den drei Ländern.

Sie folgt auf Hubert Wieser (53), den bisherigen Spartenchef der Zentraleuropa-Region von Nestlé Purina. Wieser wird im Oktober Regional Business Head der Nestlé Purina Petcare-Zone Asien, Ozeanien und Subsahara-Afrika.



In diesem Zusammenhang schneidet Nestlé die Regional-Verantwortlichkeiten in Europa neu zu: Die bisherige Central Region wird in zwei Regionen aufgespalten, Central und Eastern. Borsche leitet künftig die Central Region, die Region Eastern verantwortet künftig Jean Grunenwald (56).



Borsche ist seit 1996 in verschiedenen Funktionen unter anderem im Marketing und im Vertrieb für den Schweizer Konzern tätig. Seit 2018 verantwortet die Managerin das hiesige Süßwarengeschäft mit Marken wie Kitkat und Smarties. Wer Borsche in der Kategorie Süßwaren nachfolgt, will Nestlé zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.