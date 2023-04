Unternehmen

Becky Schmitt und Ronald Schellekens.

PepsiCo leitet in der Personalabteilung einen Wechsel an der Spitze ein: Wenn Ronald Schellekens im Herbst in den Ruhestand wechselt, übernimmt den Posten des Chief Human Resources Officer eine Managerin, die unter anderem Handelserfahrung von Walmart mitbringt.

Becky Schmitt wird bei PepsiCo den Posten des Chief Human Resources Officer übernehmen. Sie folgt damit auf Ronald Schellekens, der Ende 202