Pernod Ricard Deutschland gibt bekannt, wer auf den ehemaligen Vertriebschef folgt, der den Spirituosenhersteller nach elf Jahren verlassen hat. Der neue Manager hat viele Jahre Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.



Möller kommt von Luigi Lavazza Deutschland, wo er Sales Director Out of Home Germany und Mitglied des Management-Teams für Deutschland und Österreich ist. Davor war er unter anderem als Food Service Director für die DACH-Region bei Heinz und als Sales Director DACH bei Unilever tätig. Insgesamt habe er mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, hieß es von Pernod Ricard Deutschland. (ruh)

wird neuer Sales Director bei. Er verantworte das Sales-Team und das Trade-Marketing-Team und werde die Position zum 1. Dezember übernehmen, teilte der Spirituosenhersteller mit. Damit folgt er auf Thomas Drossé, der das Unternehmen Ende Juli verlassen hatte . Möller wird als Mitglied des deutschen Management-Teams an Julien Hemard, Managing Director Pernod Ricard Western Europe Entity, berichten.