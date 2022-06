Pernod Ricard Deutschland

Der neue Deutschlandchef blickt auf ein Vierteljahrhundert Erfahrung in der Spirituosenbranche zurück.

Der Spirituosenanbieter Pernod Ricard hat einen neuen Chef für die deutsche Tochter und die Absatzregion Westeuropa. Der Manager hat in den vergangenen beiden Jahren in der Pariser Konzernzentrale gearbeitet und blickt auf 25 Jahre Erfahrung in der Spirituosenbranche zurück.

