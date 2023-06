L'Oréal

Anna Weste ist die neue Chief Digital and Marketing Officer (CDMO) von L'Oréal in der DACH-Region.

Bei L'Oréal übernimmt eine neue Managerin die Aufgabe des Chief Digital and Marketing Officer (CDMO) in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr Vorgänger wechselt bei dem Kosmetikkonzern in eine andere Position.

Anna Weste wird im September Chief Digital and Marketing Officer (CDMO) für die DACH-Region bei L'Oréal. Sie folgt damit auf Fab