Beiersdorf

Patrick Rasquinet

Nach den jüngsten Umbaumaßnahmen in der Führungsspitze lässt Beiersdorf neue Mitglieder in den Vorstand aufrücken. Geschlossen wird die Lücke, die der jetzige Vorstandsvorsitzende Vincent Warnery hinterlässt. Zudem übernimmt ein neuer Manager das Kosmetikgeschäft in Europa und Nordamerika.

Nach den jüngsten Umbaumaßnahmen in der Führungsspitze lässt Beiersdorf neue Mitglieder in den Vorstand aufrücken. Geschlos