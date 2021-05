Ritter Sport, Milka & Co Diese Schokoladen-Marken haben in Deutschland die beste Social-Media-Präsenz

Diese Schokoladen-Marken haben in Deutschland die beste Social-Media-Präsenz

Ritter Sport, Milka & Co

Schokolade ist in den letzten Jahren von einer süßen Sünde mehr und mehr zu einem Lifestyle-Produkt avanciert. Die Sorten werden immer exotischer, die Zutaten ausgesuchter und auch namhafte Influencer bringen ihre eigenen speziellen Kreationen auf den Markt. Doch welche Schokoladen-Marken sind in den sozialen Netzwerken am sichtbarsten und haben die beste Web-Präsenz?

Die Anal