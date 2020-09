Übernahme Livekindly schluckt Like Meat komplett

Livekindly schluckt Like Meat komplett

Von 51 auf 100: Der internationale Anbieter veganer Fleischersatzprodukte Livekindly hat das deutsche Veggie-Startup Like Meat vollständig übernommen. Gemeinsam arbeite man am Markteintritt in den USA.

Im Februar hatte The Livekindly Collective das junge Düsseldorfer Unternehmen Like Meat zu 51 Prozent übernommen, damals firmierte das globale pflanzenbasierte Lebensmittelun