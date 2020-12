Ab 1. Dezember Verschärfte Corona-Regeln treten in Kraft

Verschärfte Corona-Regeln treten in Kraft

Seit heute gilt der verlängerte Teil-Lockdown mit strengeren Corona-Beschränkungen bis 20. Dezember. Unter anderem wird die maximale Kundenzahl im Einzelhandel erneut stärker begrenzt.

Die verschärften Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern treten ab Dienstag in den meisten Bundesländern in Kraft. So sollen etwa private Zusammenkünfte von zuvor zehn auf maxi