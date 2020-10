Alltagsprodukten EU sagt giftigen Chemikalien den Kampf an

EU sagt giftigen Chemikalien den Kampf an

Vom Waschmittel bis zur Outdoor-Jacke: In Europa werden Zehntausende Chemikalien genutzt, auch in Alltagsprodukten. Viele Stoffe sind hilfreich. Doch die schädlichsten Chemikalien will die EU-Kommission vom Markt bekommen.

Schädliche Chemikalien sollen in Europa aus Alltagsprodukten wie Spielzeug, Kosmetik, Waschmittel oder Textilien verbannt werden. Dies ist Teil der neuen Chemikalienstr