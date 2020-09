Anstieg der Fallzahlen Österreich verschärft Maskenpflicht

Es wird wieder ernst: Ab Montag müssen Menschen in Österreich in allen Geschäften einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Am Freitag wurden im Land 580 neue Fälle gemeldet.

Nach einem starken Anstieg der Corona-Ansteckungszahlen verschärft Österreich die landesweiten Maßnahmen wieder. Von Montag an muss ausnahmslos in allen Geschäften ein Mund-Nasen-Schutz getragen