Bayern Söder will Mindestabstände im LEH

Söder will Mindestabstände im LEH

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert Mindestabstände zwischen den Kunden in Supermärkten. Vorbild könne Dänemark sein. Dort regeln Klebeetiketten den Abstand von Kunden an den Kassen.

Zum Schutz vor möglicher Ansteckung mit dem Coronavirus in Supermärkten fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Sicherstellung von Mindestabständen zwischen den Kunden. Er verwies auf Dänemark, wo Klebeetiketten auf dem Boden dabei helfen sollen, dass Kunden an den Kassen ausreichend Abstand zueinander halten.

Eine derartige Lösung sei wichtig, sagte Söder am Mittwoch bei einem Besuch eines Supermarkt-Logistikzentrums in Eitting bei München. Abgesehen davon betonte Söder, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sei gesichert. In den vergangenen Tagen hatte er deshalb wiederholt vor Hamsterkäufen gewarnt. (dpa-AFX)

