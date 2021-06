Biozidrecht Insektenmittel sollen hinter Gitter

Die Wirtschaft trommelt gegen die geplante Verschärfung des Biozidrechts. Insektenspray & Co. sollen mit einem Selbstbedienungsverbot belegt, in verschließbaren Schränken gelagert und – wie auch Holzschutzmittel – an Beratungsgespräche gekoppelt werden.

"Schutzlos gegen Silberfische", "Verkaufsverbot durch die Hintertür". Mit markigen Schlagworten und eine