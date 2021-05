Briefbomben gegen Foodunternehmen Anklage gegen mutmaßlichen Lidl-Erpresser

Weil er selbstgebaute Sprengsätze an süddeutsche Lebensmittelunternehmen wie den Discounter Lidl geschickt haben soll, hat die Heidelberger Staatsanwaltschaft einen 66-Jährigen angeklagt.

Der Angeklagte in mehreren Briefbomben-Fällen in Süddeutschland kommt nun vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Elektriker in Rente vor, durch das Versenden der selbstgebauten Spre