Corona-Krise Bayern lehnt Altmaiers Pläne für Härtefallfonds ab

Bayern will sich nicht an dem von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ins Gespräch gebrachten Corona-Sonderfonds für Firmen beteiligen. Der bayerische Finanzminister sieht dagegen den Bund in der Pflicht.

"Ein derartiges neues Härtefallprogramm des Bundes auf Kosten der Länder lehnen wir ab", sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Freitag der Deutschen P