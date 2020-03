Corona-Krise Frankreich kritisiert Amazon

Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire stellt sich auf die Seite von Amazons Mitarbeitern. Die fühlen sich von dem US-Versandhändler in der Corona-Krise unter Druck gesetzt. Le Maire sieht Möglichkeiten für Buchhandlungen, bald wieder zu öffnen – unter Auflagen.

Frankreichs Wirtschaftsminister hat den US-Versandhändler Amazon für seinen Umgang mit Mitarbeitern in der Corona-Krise scharf kritisiert. "Dieser Druck ist inakzeptabel, und wir werden es Amazon wissen lassen", sagte Bruno Le Maire am Donnerstag dem Sender France Inter. Er reagierte damit auf Klagen von Mitarbeitern und Gewerkschaftern. Diese monierten, dass Amazon den Mitarbeitern in den Lagern mit Verdienstausfall drohe, wenn sie aus Angst vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu Hause blieben. Sie warfen dem Unternehmen zudem fehlende Schutzmaßnahmen vor.