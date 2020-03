Corona-Krise Scholz für Staatsbeteiligungen

Mit befristeten staatlichen Beteiligungen will Finanzminister Olaf Scholz Großkonzernen helfen. Sein Amtskollege Peter Altmaier drängt auf die Lockerung kartellrechtlicher Rahmenbedingungen, um eine engere Zusammenarbeit von Handel und Industrie zu ermöglichen. Unternehmen haben indes Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Hilfsprogramme.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz will große Konzerne in der Corona-Krise notfalls auch mit einer befristeten staatlichen Beteiligung stützen. Es könne Liquidität garantiert werden, bekräftigte der SPD-Politiker am Donnerstagabend im ZDF. "Ich habe vorgeschlagen, dass wir das auch ergänzen durch Programme, wo wir dann mit Eigenkapital helfen können, uns also zeitweilig an solchen Unternehmen auch beteiligen, wenn die das sinnvoll und hilfreich finden."