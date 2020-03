Corona-Krise Staatliche Nahrungsmittelreserven werden nicht angetastet : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt trotz Hamsterkäufen Entwarnung: Die staatlichen Nahrungsmittelreserven würden nicht angetastet. Auch die Wasser- und die Stromversorgung seien nicht gefährdet.

Nahrungsmittelreserven

Trotz Hamsterkäufen wegen der Coronavirus-Krise ist die Lebensmittelversorgung in Deutschland aus Sicht des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe nicht gefährdet. Es gebe im Moment auch "keine Planung, die staatlichenin irgendeiner Form anzutasten", sagte der Präsident des Bundesamtes, Christoph Unger, dem "Tagesspiegel am Sonntag". Auch die Wasser- und die Stromversorgung seien nicht gefährdet.

Unger riet von Hamsterkäufen ab. "Vorratshaltung ist gut, Hamstern ist unsinnig", sagte er der Zeitung - auch wenn es natürlich mal vorkommen könne, dass es keine Backhefe oder kein Mehl gebe.

Die staatlichen Notreserven bestehen nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums aus Weizen, Roggen und Hafer zur Mehl-Produktion sowie Reis, Erbsen, Linsen und Kondensmilch. Die Nahrungsmittel sollen im Krisenfall vor allem an Verbraucher in den Ballungsregionen abgegeben werden, um die dortige Bevölkerung zumindest mit einer warmen Mahlzeit am Tag verpflegen zu können. (dpa-AFX)



LZ Mehr dazu Newsticker zur Corona-Krise Aktuelle Nachrichten und Entwicklungen im Schnellüberblick