Corona-Krise Wirtschaftsminister Altmaier lädt zu "Innenstadt-Gipfel"

Der stationäre Handel steht in den Innenstädten durch die Corona-Pandemie unter Druck. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will mit Branchenvertretern am Dienstag Konzepte eruieren, die Abhilfe schaffen sollen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier plant am Dienstag vor dem Hintergrund der Corona-Krise einen "Innenstadt-Gipfel". Der CDU-Politiker sagte der "Frankfurter Allgemeine