Corona-Maßnahme Erster Händler stellt Eilantrag gegen 800-qm-Regelung

Am Oberverwaltungsgericht des Saarlandes wehrt sich ein Händler per Eilantrag gegen die seit dem 1. Dezember geltenden Betretungsbeschränkungen. Er sieht in dem Schwellwert von 800 qm eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung.

Gegen den oft kritisierten Schwellwert von 800 Quadratmeter, an dem sich die derzeit geltenden Beschränkungen für Einzelhandelsgeschäfte in der Coro