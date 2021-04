Corona-Maßnahmen Ab Montag gelten neue Regeln für bayerische Händler

Für den Handel in Bayern gelten vom kommenden Montag (12. April) an teilweise neue Corona-Regeln. Auch in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 200 dürfen Geschäfte für Terminshopping-Angebote öffnen – aber nur bei Vorlage eines aktuellen negativen Corona-Tests.

Händler in Bayen müssen sich ab der kommenden Woche auf neue Regeln einstellen