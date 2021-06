Corona-Pandemie Handel pocht auf Maskenpflicht

Nach der Aufhebung der Maskenpflicht in Dänemark hat auch die Diskussion um ein ähnliches Vorgehen in Deutschland an Fahrt gewonnen. Der Handel warnt vor einer zu frühen Abschaffung. Forschende sehen gar die Möglichkeit einer vierten Corona-Welle.

Der Handel hat zurückhaltend auf Forderungen nach einem Ende der Maskenpflicht reagiert. "Wir müssen jetzt alles vermeiden,