Corona-Pandemie Österreichs Handel öffnet nach Lockdown

Nach drei Wochen Lockdown haben die Händler in Österreich am heutigen Montag ihre Geschäfte wieder aufgesperrt. Die befürchtete Überfüllung in Einkaufsstraßen und Shopping-Centern blieb offenbar aus.

Österreichs Geschäfte haben am Montag bei der Wiedereröffnung nach dreiwöchigem Corona-Lockdown regen Kundenandrang verzeichnet. Einkaufss