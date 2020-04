Von der Leyen will am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz über ihre Strategie informieren.

Corona-Sperren Von der Leyen plant europäische Exit-Strategie

Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen möchte ein einheitliches Vorgehen bei der Lockerung der Corona-Maßnahmen ermöglichen. Am Mittwoch soll eine entsprechende Strategie vorgestellt werden.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will am Mittwoch eine gemeinsame europäische Strategie zur schrittweisen Lockerung der Beschränkungen in der Corona-Krise vorschlagen. Ziel sei ein koordiniertes und einheitliches Vorgehen in der Europäischen Union, sagte ihr Sprecher Eric Mamer am Dienstag.

Einige Länder hätten schon damit begonnen, erste Maßnahmen zur Lockerung anzukündigen, darunter Österreich und Dänemark, so Mamer. Diese Maßnahmen habe man noch nicht bis ins Letzte analysiert. Doch hätten sie den Ansatz, schrittweise vorzugehen, der auch beim Konzept der EU-Kommission eine wichtige Rolle spielen werde.

Gut sei, dass die Staaten nicht nur die Kommission, sondern auch die übrigen EU-Länder vorab informiert hätten, sagte Mamer. "Wir halten es für sehr wichtig, dass das in koordinierter Art und Weise passiert."

Von der Leyen will am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz über ihre Strategie informieren. (dpa)



