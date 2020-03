Coronavirus Klöckner gegen Abgabebeschränkungen

Stefan Genth,

Hauptgeschäftsführer

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) hält trotz Hamsterkäufen in einigen Warenkategorien eine Abgabebeschränkung im Lebensmitteleinzelhandel für Falsch. "Ich traue unserer Bevölkerung zu, dass sie mit der aktuellen Situation umgehen kann", sagte die Ministerin am Dienstag in Berlin. Diese Position unterstütztedes Handelsverbands Deutschland (HDE): "Die Versorgung durch den Lebensmitteleinzelhandel ist sichergestellt."

Zwar seien Genth auch Fälle von Kunden bekannt, die mit dem Kleintransporter vor den Supermarkt vorfahren, um sich einzudecken, dies seien allerdings Einzelfälle. Als wichtiger erachtet der HDE-Hauptgeschäftsführer die Entlastung von Stoßzeiten im LEH. "Die Kunden sollten auch dienstags oder mittwochs einkaufen gehen, um Druck vom Wochenende zu nehmen." Dies gebe dem Handel mehr Luft, Ware kontinuierlich nachzulegen. Supermärkte auch sonntags zu öffnen, sei seiner Einschätzung nach momentan nicht notwendig.

Flexiblere Regeln

Von der Regierung wünscht sich der HDE flexiblere Regeln, um die Versorgung auch in den kommenden Wochen und Monaten aufrechtzuerhalten, beispielsweise zur Arbeitszeit und Logistik. Händlern bereiten Genth zufolge etwa Lärmschutzregelungen Kopfzerbrechen. So komme es zu Schwierigkeiten, weil Lkw Supermärkte in Wohngebieten nicht beliefern könnten, da es zu Lärm in Unzeiten komme. Zudem sei eine Sonderspur für Lkw mit Waren an Grenzen sinnvoll. In dieser Forderung stimmt der Handel mit der Industrie überein.

"Die Belieferung des Lebensmitteleinzelhandels ist gewährleistet", bestätigte auch Christian von Boetticher von der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie (BVE). Damit das so bleibe übe sich Lebensmittelindustrie und -handel derzeit im Schulterschluss. Panik und Hamsterkäufe seien unangemessen, da sie Lieferketten unnötig unter Druck setzen würden. Für Entlastung in der Ernährungsbranche sollte nach Ansicht von Boettichers eine bundesweit einheitliche Regelung zum Umgang mit Corona-Verdachtsfällen in den Unternehmen der Nahrungsmittelbranche geschaffen werden, die zur kritischen Infrastruktur zähle. "Es darf nicht gleich zu Betriebsschließungen kommen", sagte der stellvertretende Vorsitzende des BVE.