Diskussion um Werkverträge Heil will auch andere Branchen überprüfen

Nicht nur die Fleischindustrie, auch andere Wirtschaftszweige will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in Sachen Werkverträge ins Visier nehmen. Ein allgemeines Verbot strebe er allerdings nicht an. Am kommenden Mittwoch will das Bundeskabinett das Gesetz zum Einsatz von Fremdpersonal in der Fleischbranche beschließen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will nach den nun