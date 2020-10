EU-Agrarreform Klöckner erwartet schwierige Verhandlungen

In dieser Woche stehen Entscheidungen zu Anpassungen in der EU-Agrarpolitik an. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner leitet die laufenden Beratungen und geht von einer schwierigen Debatte aus.

Die entscheidenden Beratungen über eine Reform der EU-Agrarpolitik dürften sich nach Einschätzung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner extrem schwierig gestalt