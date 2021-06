EU-Gericht Dosenpfand-Ausnahmen in Grenzregionen gekippt

Dosenpfand-Ausnahmen in Grenzregionen gekippt

Mehr als fünf Jahre nach Unterzeichnung des Abkommens erteilt das EU-Gericht den Pfand-Ausnahmen auf Einwegdosen im deutsch-dänischen Grenzhandel eine Absage. Die Deutsche Umwelthilfe sieht nun die EU-Kommission in der Pflicht.

Das EU-Gericht hat eine Entscheidung der EU-Kommission zu Ausnahmen beim Dosenpfand in Geschäften an der Grenze zu Dänemark gekippt. Nach einem am Mittwo