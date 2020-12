Eilanträge abgewiesen Gericht gibt grünes Licht für strenge Regeln in Fleischindustrie

Gericht gibt grünes Licht für strenge Regeln in Fleischindustrie

In mehreren Eilanträgen vertraten Fleischkonzerne die Ansicht, das Gesetz für bessere Arbeitsbedingungen würde sie benachteiligen. Dem folgt das oberste deutschen Gericht nicht, das Gesetz kommt wie geplant im Januar.

Das neue Gesetz für bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie kann wie geplant zum neuen Jahr in Kraft treten. Das Bundesverfassungsgericht in Karls