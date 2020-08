Falscher Getränkegroßhandel Steuerbetrug in Millionenhöhe mit Softdrinks und Co.

Steuerbetrug in Millionenhöhe mit Softdrinks und Co.

In NRW und anderen Bundesländern ist ein Firmengeflecht von illegalen Getränkehändlern aufgeflogen. Die Polizei vermutet einen Steuerschaden in Millionenhöhe, drei Beschuldigte sind festgenommen worden.

Wegen großangelegten Steuerbetrugs haben Ermittler am Mittwoch 50 Wohnungen und Geschäftsräume in NRW und weiteren Bundesländern durchsucht und drei Be