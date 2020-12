Feuerwerk im Hinterzimmer Polizei räumt verbotenes Böller-Lager in Berliner Spätverkauf

Polizei räumt verbotenes Böller-Lager in Berliner Spätverkauf

Eigentlich wollten Polizeibeamte kontrollieren, ob sich ein Späti in Berlin an die Corona-Vorgaben hält, als ihnen Jugendliche mit Böllern in den Taschen entgegenkamen. Im Hinterzimmer des Kiosks fanden sie schließlich allerlei Explosives.

Die Polizei hat in einem Spätshop in Berlin-Kreuzberg ein verbotenes Lager mit Feuerwerkskörpern entdeckt und leer geräumt.