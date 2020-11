Fleischbranche Unionsfraktion gegen Zeitarbeitsverbot

In der Debatte um die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie stellt sich die CDU/CSU-Bundestagsfraktion gegen ein generelles Verbot der Leiharbeit. Unionsfraktionsvize Gitta Connemann kritisiert zudem weitere Punkte am Gesetzentwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil.

Der Arbeitnehmerschutz in der Fleischbranche wird zum Zankapfel in der Großen Koalition. Eigentlich sollte der Entwurf zum