Fleischpreise Justizministerium prüft Werbeverbot

Die Bundeslandwirtschaftsministerin will Preiswerbung für Fleischprodukte verbieten. Dazu hat sich Julia Klöckner (CDU) jetzt mit einem konkreten Vorschlag an Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) gewandt. Das Justizministerium will das Vorhaben prüfen.

Dumpingpreise für Fleischerzeugnisse sind Landwirtschaftsministerin Klöckner ein Dorn im Auge. "Es ist fatal, dass Le