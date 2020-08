Gerichtsurteil Pfand muss in Werbung nicht in Gesamtpreis einbezogen werden

Pfand muss in Werbung nicht in Gesamtpreis einbezogen werden

In Schleswig-Holstein dürfen Händler in der Werbung das Pfand für Getränke extra ausweisen. Dies entschied das OLG Schleswig-Holstein. Die Kläger haben dagegen Revision am Bundesgerichtshof eingelegt.

Händler dürfen nach einem Urteil des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts (OLG) in Schleswig Pfand für Getränke in Werbebroschüren gesond