Gesetzesänderung E-Zigarettenbranche zieht wegen Tabaksteuer vor Gericht

Rauchen wird wohl in den kommenden Jahren deutlich teurer. Der Finanzausschuss des Bundestages hat am Mittwoch für eine entsprechende Gesetzesänderung gestimmt. Die E-Zigarettenbranche hält die Tabaksteuerreform für "unverhältnismäßig" und will vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Vertreter der E-Zigarettenbranche wollen vor Gericht ziehen und verhindern