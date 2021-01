Grundsatzentscheid Bundesverwaltungsgericht entscheidet zur Sonntagsarbeit bei Amazon

In dem seit Jahren schwelenden Streit zur Sonntagsarbeit in den Amazon-Versandzentren soll an diesem Mittwoch ein Grundsatzentscheid fallen. Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt die Verdi-Klage gegen eine für das Logistikzentrum Rheinberg beantragte Sonntagsarbeit.

