HDE schlägt erneut Alarm Handel erwartet Pleitewelle bei längerem Lockdown

Angesichts einer möglichen Lockdown-Verlängerung befürchtet der Handel den Ruin für Zehntausende Geschäfte. In einem Brief an Kanzlerin Merkel fordert der HDE "endlich gezielte und wirksame Wirtschaftshilfen".

Der Handel rechnet nicht mit einem raschen Ende der coronabedingten Ladenschließungen in Deutschland und befürchtet das Aus für Zehntausende